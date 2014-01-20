У Львові гості кафе отруїлися тірамісу

У Львові на стаціонарному лікуванні залишаються п’ятеро осіб, з них двоє дітей, які були госпіталізовані з попередніми діагнозами «харчова токсикоінфекція», «гостра кишкова інфекція», «гастроентероколіт» після вживання десерту у піцеріях міста.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту львівської ОДА, стан усіх постраждалих на 7.00 20 січня – середньої тяжкості.

Працівниками СЕС впроваджується план заходів з локалізації спалаху. Продовжується медичне спостереження за контактними особами.

Галицьким районним відділом Львівського міського управління ГУ ДСЕС у Львівській області за фактом харчового отруєння проводиться розслідування.

Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів, запевнили в ОДА, додавши, що ситуація контрольована.

Як повідомляв УНІАН, у Львові впродовж 15-17 січня після вживання десерту у піцерії з харчовим отруєнням госпіталізовано 5 осіб, з них 2 дітей.

За інформацією СЕС, всі потерпілі 13 і 16 січня вживали десерт “Тірамісу” у піцеріях «Піца Челентано».