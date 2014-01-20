Хмельниччина: до інфекційного відділення госпіталізовано вихованців дитсадка

Протягом 17 та 18 січня до інфекційного відділення самостійної медично-санітарної частини № 4 м. Нетішин Хмельницькій області з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано дев’ятьох дітей (2009, 2010 та 2011 р.н.).

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, всі госпіталізовані виховуються у дитячому навчальному закладі № 2. Всього заклад відвідує 88 дітей.

Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню тяжкості. В осередку захворювання фахівцями міської СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Відібрані для лабораторних досліджень зразки харчової продукції, питної води. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.