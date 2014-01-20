В Одесі «моржі» встановили рекорд України з масовості купання на Хрещення.

Як повідомив УНІАН керівник «Одеського клубу моржів» Дмитро Кульчицький, в купанні, яке відбулося сьогодні на пляжі «Ланжерон», взяла участь 751 людина, що є рекордом України з масовості купання в холодній воді.

По словах Кульчицького, який став «моржем» 4 роки назад, всі охочі взяти участь у встановленні рекорду пройшли офіційну реєстрацію. Наймолодшому учасникові нинішньої акції – 1 рік і 10 місяців.

«Безпека – понад усе. З рятувальниками у нас була домовленість. Глибина купання – не більш як 1,7 метра, тривалість – не більше 30 секунд. У воду входили по 20 чоловік під пильною увагою рятувальників, які забезпечували безпеку заходу», - розповів Кульчицький. Він додав, що зараз організатори акції займаються офіційним оформленням рекорду.

Під час реєстрації кожен учасник одержав спеціальний талон, що містить текст угоди між ним і організаторами. В угоді сказано, що дана людина зареєстрована для спроби встановити рекорд при масовому купанні в холодній воді на Хрещення. У ньому також міститься попередження про те, що купання в холодній воді – серйозне заняття і підписант, усвідомлюючи це, бере на себе відповідну відповідальність.

На пляжі були встановлені великі намети, призначені для окремого переодягання чоловіків і жінок. Також військові розвернули поряд польову кухню і наливали людям, що вийшли з води, гарячий чай.

Як повідомляв УНІАН, організатори масового купання в Одесі на «Ланжероні» - громадська організація «Нове Майбутнє» і «Одеський клуб моржів». У 2013 році наймасовіше в Україні купання (327 чоловік) на Хрещення пройшло в селі Ялта Донецької області.