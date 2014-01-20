Вчені виявили механізм, що захищає серце в екстремальних умовах

Імунна система відіграє важливу роль в реакції серця на ушкодження. Вважалося, що в організмі є один вид макрофагів - імунних клітин. Але Медична школа Вашингтонського університету з'ясувала: насправді, в тілі функціонує, як мінімум, два типи макрофагів.

В серці вони зберігаються в двох основних "банках". Один відповідає за регенерацію судин і відновлення тканин, а другий - за запалення і пошкодження серця. Запас макрофагів формується на стадії ембріонального розвитку і зберігається в дорослому віці, пише DNA India.

Крім серця, макрофаги можна знайти в мозку і печінці. У серці підтримується популяція ембріональних макрофагів і невелика кількість дорослих макрофагів з крові. Під час підвищення тиску з крові до серця залучається більше дорослих макрофагів, які замінюють ембріональні. Це дозволяє серцю витримати екстремальні умови.

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