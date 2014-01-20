Цього тижня в Україні буде морозно і сніжно

Протягом цього тижня і на початку наступного у більшості регіонів України переважатимуть низькі температури повітря і сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Протягом найближчого тижня і на початку наступного у більшості регіонів України зберігатимуться складні погодні умови... У центральних, південних і східних областях можливі сильні снігопади, завірюхи і пориви вітру», - сказав Кульбіда.

За його словами, у цей період в західних і північних областях сильних снігопадів чекати не варто, а у Криму і Закарпатті можуть пройти дощі.

Найбільш низька температура повітря, за прогнозами Гідрометцентру, цього тижня очікується на сході і північному сході країни, де мінімальна температура повітря вночі становитиме 25 градусів морозу.

Найтепліше буде в Криму і Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.

На решті території України вночі очікується 5-10 градусів морозу, а в окремі дні - до 15 градусів морозу.

Вдень у більшості областей синоптики прогнозують мінусову температуру повітря.

При цьому Кульбіда відзначив, що поточного тижня можливо налипання мокрого снігу і ожеледь, що, за його словами, істотно ускладнить рух автотранспорту у більшості регіонів країни.

Крім того, Укргідромецентр попереджає про можливі проблеми з електропостачанням у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях у зв'язку з обмерзанням ліній електропередач.

За його словами, в Карпатах також зберігається небезпека сходу лавин. «Хочу попередити, що в Закарпатті, особливо в Івано-Франківській області, зберігається небезпека сходу лавини», - сказав Кульбіда.

Водночас він підкреслив, що всі ці природні явища є характерними для кінця січня, і ніяких екстраординарних погодних умов в Україні найближчим часом не очікуються.