Хронічна післяпологова депресія небезпечна - дослідження

Після пологів у багатьох жінок з'являється сльозливість і перепади у настрої. Але у деяких ці симптоми не проходять. Тоді розвивається хронічна післяпологова депресія. Учені вирішили розібратися в причинах її появи, пише Medical News Today.

Отже, післяпологову депресію зазвичай діагностують у перші 4-6 тижнів після пологів. І саме вона, як правило, не проходить. Тобто симптоми стають менш вираженими, але все одно знаходяться на позначці, що перевищує норму.

Згідно зі статистикою, 38% жінок з післяпологовою депресією стикаються з хронічними симптомами. З тих, які отримали медичну допомогу, 50% страждали через депресію щонайменше рік після пологів. А в умовах відсутності допомоги у 30% депресія тривала до трьох років.

Найбільш значними факторами ризику були погані відносини з чоловіком, сексуальне насильство, стрес.