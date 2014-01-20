У Вінниці госпіталізовано 7-річного школяра, якого травмував тролейбус.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, подія сталась сьогодні близько 9 години ранку.

За попередніми даними міліції, хлопчик почав виходити на зупинці, але двері зачинились. Дверима затисло рюкзак школяра, а дитина залишилась зовні. Водій не помітив цього та, продовжуючи рух, декілька метрів протягнув хлопчика по дорозі. Не втримавшись, школяр потрапив під заднє колесо тролейбуса.

Внаслідок пригоди дитина отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована до дитячої клінічної лікарні. Поки медики надають потерпілому допомогу та встановлюють тяжкість травм, міліція з’ясовує обставини інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група міліції.

Слідством буде надана правова оцінка діям водія тролейбуса.