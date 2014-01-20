В Одесі жінка викинулася з 6-го поверху поліклініки

В Одесі 20 січня жінка намагалася накласти на себе руки, викинувшись з 6-го поверху будівлі міської поліклініки.

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради, жінка випала з вікна одеської міської поліклініки №6.

«Виклик до диспетчерської швидкої допомоги надійшов о 10:02, і о 10:10 бригада прибула на місце події. До приїзду бригади швидкої допомоги стан пацієнтки контролювався лікарями поліклініки. Жінку госпіталізовано до приймального відділення міської клінічної лікарні №1 з діагнозом – політравма, травматичний шок. Стан пацієнтки стабільно тяжкий», - повідомили в департаменті.

В департаменті також повідомили, що, за попередньою інформацією, жінка не зверталася до жодного з лікарів поліклініки.

«Як повідомив чоловік пацієнтки, це не перша її спроба суїциду», - повідомили в департаменті.