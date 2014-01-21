Як правильно вибирати заспокійливі засоби

Заспокійливі засоби в наш час вважаються непоганим виходом у багатьох ситуаціях, що викликають перенапруження нервової системи і стрес, пише lady.tochka.net.

Не останню роль у популярності цих препаратів відіграє також великий вибір і порівняльна доступність їх в аптеках без рецепта. Ми йдемо в аптеку, купуємо заспокійливі таблетки, починаємо приймати і чекаємо на рішення проблеми. Якщо ж не отримуємо очікуваного результату - повертаємося до провізора і просимо новий, сильніший засіб. Отримуємо замкнене коло, чи не так?

Людина в повсякденному житті не завжди дає собі можливість самостійно заспокоїтися, розслабитися, зменшити дратівливість, поліпшити настрій, нормалізувати сон. Наше життя занадто залежить від емоцій. Ніхто не сперечатиметься, що коли на душі легко, здається, що все можливо, коли ж настрій на нулі, все йде не так. Звичайно, своєрідні заспокійливі засоби застосовувалися в усі часи: в Древній Греції віддавали перевагу вину, у Франції XIX століття це був абсент, у слов'ян на цю роль підходить пиво або медовуха.

Покопавшись в історії, знайдемо дуже багато таких же натуральних доступних аналогів без рецепта лікаря. Але ефективність цих засобів і в наші, і в минулі часи вельми сумнівна: і ускладнень багато, і причина постійно поганого настрою не зникає. Тому, говорячи серйозно, якщо ви все-таки вирішили зняти стрес і тривожність лікарськими засобами, то при виборі намагайтеся віддавати перевагу препаратам на основі рослинних компонентів. І не забудьте проконсультуватися з лікарем

Заспокійливі засоби: класифікація

Взагалі ж заспокійливими засобами називають різнорідну групу фармакологічних препаратів, які мають вплив на активність центральної нервової системи.

За дією всі заспокійливі препарати поділяються на кілька груп:

Седативні препарати - класичні заспокійливі засоби, виготовлені на рослинній основі, або препарати з вмістом брому. Серед седативних препаратів найчастіше використовуються настої валеріани, пустирника, комбіновані рослинні препарати та інші засоби.

Транквілізатори (анксіолітики) - група психотропних лікарських препаратів, які використовуються для усунення тривоги, емоційного перенапруження, страхів та інших психічних розладів.

Нейролептики - досить сильні препарати з яскравим заспокійливим ефектом, що застосовуються в психіатричній практиці.

Нормотимічні засоби - психотропні препарати, які використовуються для стабілізації настрою у психічно хворих людей.

Найбільш вживаними і безпечними є препарати першої групи рослинного походження. Але в кожному разі найкращим заспокійливим засобом буде препарат, який вам підібрав спеціаліст (терапевт, сімейний лікар, кардіолог, психотерапевт або психіатр).

Заспокійливі засоби: дія препаратів

Перевагою заспокійливих засобів є зниження рівня нервового напруження, зниження ризику можливих ускладнень, викликаних стресом. Водночас, як і в усіх медичних препаратів, у цих теж є недоліки.

Часто такі ліки викликають звикання, і у людини виникає потреба в більш сильних препаратах. Це легко викликає розвиток психологічної залежності: у будь-яких життєвих складнощах людина починає сподіватися тільки на препарат. Також багато заспокійливих засобів мають ряд побічних ефектів, тому завжди консультуйтеся з лікарем перед їх застосуванням.