Правила лікування гельмінтозу у дітей

Спосіб життя здорової активної дитини сам по собі частенько призводить до такого захворювання, як гельмінтоз. Саме так називається зараження глистами організму як дитини, так і дорослого, пише lady.tochka.net.

Глисти у дітей - одна з найчастіших проблем, з якою батьки звертаються до дитячого лікаря. Якщо дитина стала дратівливою, швидко втомлюється, у неї поганий апетит, розлад шлунка, перше, що потрібно зробити - це здати аналізи на глисти.

Глисти у дітей: шляхи зараження

Частота захворюваності і не специфічна симптоматика при зараженні глистами у дітей не завжди дозволяють сприймати проблему як серйозну, проте гельмінтози призводять до загального виснаження організму, швидкої стомлюваності, викликають розвиток алергічних захворювань, а, крім того, іноді ускладнюються важкими ураженнями внутрішніх органів.

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Гельмінтами або глистами називають черв'яків, які здатні паразитувати в організмі людини - кишечнику, печінці, легенях та інших внутрішніх органах.

Найбільш частий шлях зараження - через забруднений випорожненнями ґрунт при недотриманні звичайних санітарно-гігієнічних правил (якщо не мити руки і не чистити нігті після роботи з землею, вживати в їжу брудні овочі, фрукти і ягоди, які лежали на землі). Діти, які грають з домашніми тваринами, коли собакам і котам дозволено облизувати обличчя і руки, можуть заразитися гельмінтами від них. Не останню роль у зараженні глистами грають мухи та інші літаючі і плазують комахи. На своїх лапках і хоботках вони переносять яйця глистів на продукти харчування. Зараження глистами можливе і при випадковому ковтанні води при купанні у водоймах.

Джерелами гельмінтів можуть стати недостатньо термічно оброблені м'ясо (особливо свинина) та риба. Для повного знищення личинок і яєць глистів ці продукти потрібно добре термічно обробляти.

Глисти у дітей: лікування

Лікування при зараженні глистами призначає лікар, і залежить воно від виду гельмінтів, від ступеня зараження і рівня токсинів у крові, а також від тривалості та ускладнень захворювання. По перше, необхідна підготовка організму до виведення глистів. Для цього застосовують рослинні олії - гарбузову, лляну, а також деякі медичні препарати, які сприяють виведенню і зв'язуванню токсичних речовин життєдіяльності глистів.

На другому етапі застосовують протівогельмінтні засоби. Використовують як стандартні антигельмінтні препарати з асортименту аптек, так і препарати рослинного походження з м'якою дією. Найефективнішими засобами були і залишаються відпускаються за рекомендацією і рецептом лікаря, серед яких є як специфічної дії, так і протиглисні ліки, що застосовуються незалежно від виду паразита.

На третьому етапі протигельмінтної лікування призначають препарати, які відновлюють функції органів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, легенів, препарати для стимуляції імунітету, для нормалізації обміну вітамінів і мікроелементів.

Глисти у дітей: гігієна

І ще кілька порад: привчіть дитину до того, щоб вона завжди мила руки після ігор на вулиці, контактів з тваринами, а насамперед перед їжею.

У більшості випадків правильним буде пролікувати від глистів усю родину. Захворювання дуже швидко передається від людини до людини.