Обійми - ліки від депресії

Прості людські обійми супроводжують нас все життя в стосунках батьків і дітей, друзів і коханців, колег та партнерів по роботі. Головна «зброя» обіймів - в нашому організмі вони піднімають рівень гормону окситоцину, який знімає депресію і відчуття самотності. А ще вони дієві ліки - стабілізують артеріальний тиск, знижуючи ризик інфарктів і інсультів.

День обіймів був заснований в США в 1986 році. Спочатку як Національний день обіймів (National Hugging Day), а незабаром набув міжнародного масштабу, пише Психологія. Ім'я автора цього свята невідомо, але вважається, що придумали його студенти. Як годиться студентам, вони запропонували в цей день обіймати всіх - навіть зовсім незнайомих, але симпатичних людей. І як це здорово! Адже і ті, хто обіймає, і ті, кого обіймають, відчувають в цей момент почуття безпеки, кохання і гармонії з собою і світом.

Сьогодні психологічна і фізична користь обіймів настільки абсолютизується, що на них пчали заробляти! А саме - менше року тому в Лондоні відкрилася майстерня по виробництву обіймів: 30 фунтів за 4-годинний сеанс. Трохи пізніше платні обійми включили в меню токійського бару. А в США з'явився гаджет Like-a-Hug, який представляє собою підключений до комп'ютера надувний жилет, що обіймає свого власника, коли його сторінка на Facebook заробляє «лайк».

Тактильний контакт потрібен всім, але дітям особливо. Причому маленьким хлопчикам і дівчаткам в рівній мірі. Коли ж настає перехідний вік, хлопчакам корисніший контакт, виражений у дружній формі рукостискань, поплескувань по плечу тощо. Дівчатка-підлітки в 10-12 років продовжують мати потребу в обіймах, причому потреба в них зростає. А якщо дитину мало обіймали, вона може вирости з відчуттям порожнечі, яка, в свою чергу, породжує страх контакту з новими знайомими. Простіше кажучи, буде важко сходитися з іншими людьми. Швидше за все, це пояснюється все тією ж фізіологією. Адже обійми дають нам відчуття захищеності,знімають тривожність за рахунок вироблення окситоцину, а також ендорфінів, які знімають біль та дарують відчуття ейфорії. Останні, зокрема, підвищують стресостійкість. Зокрема, на необхідність включати у своє життя раніше незнайомих людей.

Людині потрібно: 4 обіймів на день для «виживання» 8 обіймів за добу в якості підтримки 12 і більше обіймів для росту і цілеспрямованості

І все ж обніматися корисно тільки з тими, кого ми добре знаємо. Обійми з незнайомцем мають протилежний ефект, встановила група нейрофізіологів на чолі з Юргеном Зандкюлером (Jürgen Sandkühler), головою Центру досліджень мозку Медичного університету Відня*.

«Позитивний ефект виникає лише тоді, коли люди довіряють одне одному, коли зв'язують їх почуття взаємні. Якщо люди незнайомі або обійми не настільки вже бажані з тієї чи іншої сторони, його наслідки будуть іншими».

Вся справа знову ж таки в синтезі окситоцину, гормону, який виробляється гіпофізом для підвищення близькості між батьками, дітьми та сімейними парами. У жінок, наприклад, рівень окситоцину різко підвищується під час процесу пологів і годування грудьми, щоб посилити зв'язок матері з дитиною. На незнайомця окситоцин вироблятися не поспішає.

«Навпаки, це може призвести до стресу, - продовжує Зандкюлер. - Справа в тому, що в момент обіймів мимоволі порушується звична дистанція між людьми, і це несвідомо сприймається нами як загроза. У таких ситуаціях наш організм починає виробляти гормон стресу кортизол». Тут вже не до обіймів! Як вважають послідовники теорії стресу Ганса Сельє, наш організм вибирає одну з двох реакцій - або бий, або біжи**.

* Сайт Medical University of Vienna - meduniwien.ac.at/homepage

** Р. Сельє «Стрес без дистресу» (Прогрес, 1982).