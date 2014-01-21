Львівщина: перекинувся рейсовий автобус із 40 пасажирами



На Львівщині перекинувся рейсовий автобус сполученням „Львів – Східниця”, в якому на момент аварії перебувало 40 пасажирів. Двоє осіб травмовано.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, 20 січня, близько 16.30, поблизу смт Меденичі Дрогобицького району 54-річний водій рейсового автобусу сполученням „Львів – Східниця” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, з’їхав в кювет та перекинувся на правий бік.

На час події в автобусі перебувало сорок пасажирів. Внаслідок ДТП отримали травми та були госпіталізовані до травматологічного відділення Дрогобицької міської лікарні двоє осіб віком 45 років (на 21 січня стан задовільний) та 55 років (на 21 січня стан середньої важкості).

Причини події – з’ясовуються.