Івано-Франківщина: суд виправдав трансплантологів

Івано-Франківський міський суд 20 січня виніс виправдувальний вирок у справі медичних експертів, яких досудове слідство звинувачувало у порушенні встановленого законом порядку трансплантації тканин людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міського суду, п’ятьох прикарпатських медиків звинувачували у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 143, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 143 Кримінального кодексу України - порушенні встановленого законом порядку трансплантації тканин людини, за попередньою змовою групою осіб, а також вчиненні незаконної торгівлі тканинами людини, за попередньою змовою групою осіб та вчиненні пособництва в порушенні встановленого законом порядку трансплантації тканин людини, за попередньою змовою групою осіб, а також пособництві в незаконній торгівлі тканинами людини, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з інформацією прес-служби, встановлено, що вилучені медиками анатомічні матеріали у донорів-трупів, згідно з висновком експерта, не могли використовуватись для трансплантації.

Таким чином, в діях обвинувачених відсутній склад злочину, передбачений частинами першою та п'ятою ст. 143 КК України, оскільки останні не здійснювали трансплантацію, а проводили вилучення анатомічних матеріалів для подальшого виготовлення біоімплантатів.

Досудовим слідством також було встановлено, що підсудні шляхом обману відбирали згоди на взяття анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у людей, яких органом досудового розслідування визнано потерпілими, не повідомляючи їм про можливу кількість анатомічних утворень, яка буде вилучена. Був також встановлений факт отримання обвинуваченими неправомірної оплати за додаткові умови праці, чи можливу торгівлю анатомічними утвореннями.

Суд вважає, що в такому разі органу досудового розслідування під час проведення досудового слідства необхідно було визначатись з правильною правовою кваліфікацією цих діянь та інкримінувати обвинуваченим, у разі наявності складу злочину, відповідні статті Кримінального кодексу України. Адже зазначені діяння обвинувачених при вилученні анатомічних утворень здійснювались без вказаної мети (трансплантація), а тому не підпадають під дію статті 143 Кримінального кодексу України.

За таких обставин, враховуючи все наведене, Суд дійшов висновку про необхідність виправдування обвинувачених за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 143, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 143 КК України у зв'язку з відсутністю в їхніх діях складу кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року в Івано-Франківській області слідче управління УМВС порушило кримінальну справу стосовно п’ятьох працівників обласного бюро судово-медичної експертизи, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 статті 143 Кримінального кодексу України (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинене за попередньою змовою осіб). Було задокументовано факти протиправних дій при вилученні анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів у трупів-донорів.