Цибуля - проти застуди та нежитю

Цибуля є чудовим профілактичним засобом від грипу, нежитю, запалення горла, допомагає під час кашлю. Зокрема, кашель досить успішно лікує цибулевий сироп: відварити 100-120 г дрібно нарізаної цибулі в 250 г води протягом 5-10 хвилин, процідити. Додати 10 чайних ложок цукру і варити на малому вогні до стану сиропу. Приймати 2-6 чайних ложок на день.

У разі грипу чи нежитю та з метою профілактики в розпал респіраторно-вірусних захворювань натріть на дрібній тертці цибулину і подихайте подовше над цибулевою кашкою. Можна також загорнути свіжонатерту цибулю в марлю і вкласти тампони в ніздрі. У цей період потрібно також побільше їсти цибулі. Щоб убити бактерії в роті, досить пожувати цибулю протягом 3 хвилин.