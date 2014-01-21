Профілактичними засобами від грипу зловживати небезпечно, про це УНІАН розповів лікар Аркадій ФРОЛОВ.

“Якщо ви опинилися в осередку інфікованих з метою профілактики застуд можна застосовувати аптечні фітопрепарати - настоянку ехінацеї пурпурової чи елеутерококу. Їх вживають по 10-15 крапель тричі на день.

Однак захоплюватися медикаментозними профілактичними засобами не слід. Бо так можна розбалансувати свою імунну систему. Щоб вберегтися від грипу, доцільно приймати вітамінні препарати. Особливо вітамін С добре сприяє боротьбі з вірусною інфекцією.

З метою профілактики грипу також частіше будьте на свіжому повітрі, дотримуйтеся режиму праці та відпочинку".