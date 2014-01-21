Чим шкідлива розігріта їжа

Вчені наполегливо радять вживати лише свіжеприготовлену їжу. Яскравим аргументом цього є експеримент проведений на тваринах. Протягом певного часу першу групу мишей годували лише свіжозвареною їжею, другу - їжею, розігрітою відразу після охолодження, третю - їжею, розігрітою через п`ять годин після приготування. Внаслідок цього всі піддослідні з третьої групи загинули протягом місяця. У деяких з них випав весь волосяний покрів, у деяких - повідсихали хвости і вуха. Деякі загинули без видимих зовнішніх причин. Але після анатомування було виявлено, що у них розпалися стравоходи, а нирки зупинилися в розвитку. Миші з другої групи прожили довше - три місяці. Розтин показав, що в їх організмах відбувалися процеси гниття. Миші, які харчувалися лише свіжоприготовленою їжею, протягом трьох років були практично здоровими.

Треба сказати, що несвіжа їжа пагубно впливає не лише на тварин, а й на людей. Хоча у більшості випадків, люди не пов`язують свої проблеми зі здоров"ям з тим, що вони харчуються розігрітою їжею. Дуже часто господині готують їжу на два, три дні і, навіть, тиждень. Або купують в магазинах продукти, на яких стоїть термін реалізації від тижня - до кількох років. Чому вони не приносять користі? Справа у тім, що їжа є матеріалом для відновлення клітин організму. Лише у свіжій їжі містяться потрібні для цього речовини. Вони досить швидко руйнуються і практично не зберігаються у стравах, які простояли кілька годин.

Зважаючи на ці факти можна зробити лише один висновок: харчуйтеся лише свіжоприготовленою їжею. Якщо не має змоги через зайнятість приготувати свіжу страви, замініть її свіжими овочами чи фруктами.