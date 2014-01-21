Найшкідливіший безалкогольний напій

Згідно з дослідженням, проведеним Національним інститутом здоров'я США, молочні коктейлі несуть в собі неймовірну шкоду організму, викликаючи залежність, ідентичну наркотичній.

Головним спеціалістом на посаді керівника досліджень, Еріком Стайсем, зроблено заяву про вміст у коктейлях дуже великої кількості цукру і жирів. Саме ці продукти, за його твердженням, наш організм сприймає як реальну загрозу.

"Ми провели безліч досліджень по профілактиці ожиріння і прийшли до висновку, що чим більше цукру ви їсте, тим більше ви хочете знову споживати його", - заявив керівник дослідження Ерік Стайс, пише The New York Times. Це пов'язано з тим, що цукор стимулює центри задоволення, виконуючи функцію "винагороди мозку".

Як вважають вчені, постійне вживання продуктів з підвищеним вмістом цукру призводить до змін у головному мозку, подібним у психічно хворих людей.

Здоров'я