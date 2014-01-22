В Україні через негоду знеструмлено 478 населених пунктів

У п‘яти областях України через негоду знеструмлено 478 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Херсонській області знеструмлено 130 населених пунктів, в Одеській – 126, у Миколаївській – 120, у Криму – 91, у Львівській – 11.

В Одеській області (Южне та 4 райони) та у Криму (Керч і 9 районів) внаслідок поривчастого вітру, налипання мокрого снігу та обледеніння дротів частково пошкоджено лінії електропередач.

Створено робочі групи з уточнення наслідків та збитків. До аварійно-відновлювальних робіт та відновлення електропостачання населених пунктів залучено підрозділи ДСНС областей, комунальні служби районів та бригади обленерго.

Ситуація знаходиться на контролі оперативних груп Головних управлінь ДСНС в областях.