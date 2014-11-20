Мобільна жіноча консультація фонду Ахметова обстежила понад 500 жінок в Маріуполі

Мобільна жіноча консультація (МЖК) фонду Ріната Ахметова обстежила понад 500 жінок з числа переселенок в Маріуполі. Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, діагностичний комплекс почав роботу в місті 15 жовтня в рамках співпраці Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і Маріупольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Маріупольської міськради.

Щодня близько 20 пацієнток з числа вимушених переселенців і жінок, які мають інвалідність 1-2 груп, в тому числі і жінки на інвалідних візках, проходять комплексне обстеження органів репродуктивної системи: мамографічне обстеження, огляд у мамолога, гінеколога, ультразвукове дослідження. За словами Вікторії Миколаюк, керівника програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова, безкоштовну якісну і анонімну комплексну діагностику органів репродуктивної системи можуть пройти жінки з числа вимушених переселенців, а також жінки з сімей в складних життєвих обставинах.

«Мобільна жіноча консультація дала великий соціальний поштовх: тільки за перші тижні роботи автокомплексу в Маріуполі «гаряча лінія» Гуманітарного штабу Ахметова зафіксувала понад 400 звернень від жінок, охочих прийти на обстеження, - розповідає Вікторія Миколаюк. - За час роботи МЖК у 15 жінок у Маріуполі виявили підозру на онкологічне захворювання на ранній стадії. Зараз всі вони проходять дообстеження з метою остаточного встановлення діагнозу, а у випадку його підтвердження відразу ж почнуть лікування, яке на цій стадії хвороби ефективне на 95%». Мобільна жіноча консультація продовжить працювати у Маріуполі, на території Маріупольського онкодиспансеру, попередньо до 5 грудня.

*** «Мобільна жіноча консультація» - це спеціалізований 18-метровий автопоїзд, створений за європейським зразком для комплексного обстеження органів репродуктивної системи приблизно в 5000 жінок в рік. Всередині цієї клініки на колесах є два спеціалізовані кабінети - гінекологічний з апаратом УЗД, кольпоскопом, інвентарем для прибирання цитологічного матеріалу, і мамологічний кабінет - де жінкам роблять мамографію молочних залоз. Починаючи з 2012 року, на базі «Мобільного жіночої консультації» - спільного проекту фонду Ахметова і Національного інституту раку - огляд пройшли 4423 жінки. У десятків жінок був виявлений рак на ранніх стадіях, вони пройшли лікування і зараз здорові.