Більшість видів раку виникають через випадкове ділення клітин

Група дослідників у США дійшла висновку, що більшість різновидів раку виникають у пацієнтів через випадкове ділення клітин, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, виникнення хвороби не пов'язане з генетикою, навколишнім середовищем або способом життя, вважають фахівці.

У рамках свого дослідження науковці досліджували 31 тип раку, і не виявили впливу зовнішніх або генетичних чинників у 2/3 випадків.

При цьому поліпшення якості життя та екології може запобігти виникненню раку легенів і пухлин шкірного покриву.