Більшість видів раку виникають через випадкове ділення клітин
11:35, 02 січня 2015Рак виліковний
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Виникнення хвороби не пов'язане з генетикою, навколишнім середовищем або способом життя, вважають фахівці
Фото: infosmi.net
Група дослідників у США дійшла висновку, що більшість різновидів раку виникають у пацієнтів через випадкове ділення клітин, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Таким чином, виникнення хвороби не пов'язане з генетикою, навколишнім середовищем або способом життя, вважають фахівці.
У рамках свого дослідження науковці досліджували 31 тип раку, і не виявили впливу зовнішніх або генетичних чинників у 2/3 випадків.
При цьому поліпшення якості життя та екології може запобігти виникненню раку легенів і пухлин шкірного покриву.
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