Три сухофрукти, що захищають від раку

Курага або урюк, неважливо як називають сушений абрикос, безсумнівно, це просто джерело корисних речовин, пише medinfo.ua.

Науково доведено, що сушені абрикоси сприятливо діють на серцевий м'яз, завдяки вмісту калію, крім того, курага чудова профілактика онкозахворювань.

В складі цього "чудо-сухофрукта" - фосфор, залізо, кальцій, каротин, вітамін В5.

Інжир - профілактичний засіб від раку, нормалізує діяльність щитовидної залози. Крім того, сушений інжир сприяє виведенню паразитів з кишечника. Застосовується як народний засіб при лікуванні бронхіту.

Чорнослив - ще один подарунок природи для вашого здоров'я. Мабуть, перше, на що благотворно впливає сушена слива - це шлунково-кишковий тракт. Настій із чорносливу сприяє позбавленню від запорів і нормалізації роботи системи травлення.

До того ж, чорнослив корисний і тим, у кого є проблеми з серцем і тиском. Крім того, вважається, що чорнослив корисний при хворобах нирок, ревматизмі, захворюваннях печінки та при атеросклерозі. А завдяки високій концентрації вітаміну А, він ще і покращує зір.