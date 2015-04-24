Вчені з'ясували: малина знищує ракові клітини

Фахівці з Університету Клемсона провели дослідження на тваринах. Вони з'ясували: малина знищує ракові клітини. Вчені давали тваринам витяжку з малини. В результаті більш як 90% клітин пухлини кишечника загинули, пише meddaily.ru з посиланням на "Medikforum".

Давно відомо, що малина має антиоксидантні властивостямі. Дослідники вважають: у малині також є особливий протираковий компонент. За словами фахівців, жоден з відомих антиоксидантів не здатний зруйнувати 90% ракових клітин. Крім того, ймовірно, рак вбиває певне поєднання речовин, що містяться в малині.

Раніше вчені припускали, що перемогти рак можуть лише деякі сорти малини, наприклад, чорна малина. Дослідники довели: це не так. З пухлиною справляється будь-який сорт цієї ягоди. Малина має і інші корисні властивості. У ній багато вітаміну С, який важливий для чоловічої фертильності, і магнію, що бере участь у виробництві тестостерону. Також ягоди рятують сперму від окисного стресу.