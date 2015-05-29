Тест на вагітність врятував хлопцеві життя

Один з користувачів популярного ресурсу Reddit розмістив фотографію, на якому його друг демонструє позитивний тест на вагітність. Чоловік просто вирішив пожартувати, але завдяки коментарям користувачів йому вдалося врятувати собі життя, пише scienceblog.ru.

Ми зараз не будемо намагатися з'ясувати, що спонукало молодого чоловіка зробити тест на вагітність, але цей жарт дозволив запобігти розвитку серйозного і дуже небезпечного захворювання.

Природно, ця фотографія зібрала дуже багато веселих коментарів, поки один користувач не порадив тому, хто зробив цей тест, звернутися до онколога. Користувач написав, що позитивний тест на вагітність у чоловіків може свідчити про рак яєчок. При цьому він додав, що якщо він йому не вірять, то нехай просто подивиться в Google.

Пізніше подібний коментар написав ще один користувач. Він порадив лікарю так і сказати, що робили тест, а він виявився позитивним. Виявилося, що ці люди були абсолютно праві.

Reddit розповів про ці поради своєму другові, який вирішив прислухатися до них і записався на обстеження. Виявилося, що коментарі врятували йому життя. В результаті дослідження у хлопця дійсно виявили пухлину, але вона була маленька і перебувала на ранній стадії, тому легко піддається лікуванню.

Тести на вагітність реагують на наявність гормону хоріонічного гонадотропіну. Він виробляється в організмі жінки під час вагітності. Крім цього, даний гормон може вироблятися при деяких ракових захворюваннях. При раку яєчка у чоловіків ХГЛ спочатку потрапляє в кров, а потім в сечу. У середньому рак яєчок діагностується у чоловіків приблизно в 40-річному віці, але бувають випадки, коли це захворювання виникає і в більш ранньому віці. Незалежно від стадії близько 90% чоловіків успішно виліковуються від цієї недуги.