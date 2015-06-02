Листя гібіскусу вбиває ракові клітини

Розелла, або гібіскус сабдариффа, - рослина, квітки якої використовуються для приготування напою каркаде. Листя гібіскусу жителі Африки вживають в їжу сирими, а також додають в різні соуси і супи. Фахівці з Інституту харчових технологій з'ясували: поліфенольний екстракт листя розели вбиває клітини меланоми (раку шкіри), передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

За словами дослідників, екстракт знищує ракові клітини без негативних наслідків для здорових клітин. Вчені впевнені, що вживання екстракту листя гібіскусу в доповнення до основного лікування принесе користь людям, що страждають від раку шкіри. На ранній стадії меланома виліковна, але, на жаль, якщо хворобу вчасно не помітити, то вона з легкістю поширюється по всьому організму.

У боротьбі з меланомою можуть допомогти і інші засоби. Наприклад, ліламін (антимікробна сполука з сосни) блокує відразу три шляхи перенесення холестерину, що живить рак шкіри. Правда, дана сполука токсична і для здорових клітин. Ймовірно, вченим вдасться придумати метод доставки ліламіну прямо до пухлини в обхід здорових клітин.