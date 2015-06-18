Вчений, який відкрив ДНК, розраховує знайти ліки від раку за 2 роки

Біолог Джеймс Уотсон, який був серед вчених, які відкрили подвійну спіраль ДНК, заявив, що медичний засіб від раку з'явиться у людства вже через два роки. Про це він розповів в ході свого візиту до Москви, повідомляє Лента.ру з посиланням на РИА Новости.

«Якщо нам пощастить, то вони (ліки від раку — прим. "Лента.ру") точно стануть доступні протягом двох років. Можливо, нам не доведеться чекати 15 або навіть 10 років... Я сподіваюся на це», — зазначив Уотсон в розмові з представниками преси.

Вчений також повідомив, що вивчає рак вже багато років. «Геном — це свого роду інструкція для життя, більше 40 років ми намагаємося знайти інструкцію для ракових захворювань. І з точки зору того, як виникає рак, наша робота принесла деяку користь», — заявив він.

17 червня, після відкритої лекції в Російській академії наук, Уотсону була повернута його нобелівська медаль, яку він продав на аукціоні christie's в грудні 2014 року. Учений, чиї заробітки і репутація в 2000-х роках серйозно постраждали через ряд расистських висловлювань, збирався віддати виручені на аукціоні гроші на підтримку наукових інститутів і університетів. Медаль придбав російський підприємець і філантроп Алішер Усманов, спеціально з метою повернути її власнику.

Розшифровка структури ДНК в 1953 році вважається одним з найважливіших досягнень світової науки. Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) — макромолекула, що забезпечує зберігання, передачу і реалізацію генетичної інформації. Структура подвійної спіралі ДНК була запропонована Френсісом Лементом і Джеймсом Уотсоном на підставі рентгенограм, отриманих Морісом Кріком і Розаліндою Франклін. Пізніше ця модель будови ДНК була доведена, а робота Уотсона і Кріка була відзначена Нобелівською премією 1962 року. Серед лауреатів не було померлої від раку Розалінди Франклін, оскільки премія не присуджується посмертно.