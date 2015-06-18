Вчений, який відкрив ДНК, розраховує знайти ліки від раку за 2 роки
Біолог Джеймс Уотсон, який був серед вчених, які відкрили подвійну спіраль ДНК, вивчає рак вже багато років.
Біолог Джеймс Уотсон, який був серед вчених, які відкрили подвійну спіраль ДНК, заявив, що медичний засіб від раку з'явиться у людства вже через два роки. Про це він розповів в ході свого візиту до Москви, повідомляє Лента.ру з посиланням на РИА Новости.
«Якщо нам пощастить, то вони (ліки від раку — прим. "Лента.ру") точно стануть доступні протягом двох років. Можливо, нам не доведеться чекати 15 або навіть 10 років... Я сподіваюся на це», — зазначив Уотсон в розмові з представниками преси.
Вчений також повідомив, що вивчає рак вже багато років. «Геном — це свого роду інструкція для життя, більше 40 років ми намагаємося знайти інструкцію для ракових захворювань. І з точки зору того, як виникає рак, наша робота принесла деяку користь», — заявив він.
17 червня, після відкритої лекції в Російській академії наук, Уотсону була повернута його нобелівська медаль, яку він продав на аукціоні christie's в грудні 2014 року. Учений, чиї заробітки і репутація в 2000-х роках серйозно постраждали через ряд расистських висловлювань, збирався віддати виручені на аукціоні гроші на підтримку наукових інститутів і університетів. Медаль придбав російський підприємець і філантроп Алішер Усманов, спеціально з метою повернути її власнику.
Розшифровка структури ДНК в 1953 році вважається одним з найважливіших досягнень світової науки. Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) — макромолекула, що забезпечує зберігання, передачу і реалізацію генетичної інформації. Структура подвійної спіралі ДНК була запропонована Френсісом Лементом і Джеймсом Уотсоном на підставі рентгенограм, отриманих Морісом Кріком і Розаліндою Франклін. Пізніше ця модель будови ДНК була доведена, а робота Уотсона і Кріка була відзначена Нобелівською премією 1962 року. Серед лауреатів не було померлої від раку Розалінди Франклін, оскільки премія не присуджується посмертно.