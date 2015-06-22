Снодійне підвищує ризик розвитку раку

Куріння - не єдина причина раку легенів. Нове дослідження показало: пухлина часто з'являється у тих, хто не курить, але приймає снодійні препарати. Чим частіше людина вдається до використання таких таблеток, тим вищий ризик. Дослідники з Великобританії, Фінляндії і Норвегії проаналізували дані 30000 осіб, пише meddaily.ru з посиланням на "Medikforum".

За словами вчених, це дослідження - найбільше у своєму роді. В учасників, які пили снодійні, як мінімум, 2 рази в тиждень, ризик раку легенів виявився підвищений у 2,5 разу. Добровольці, які пили снодійні більше 3 років, страждали від раку легенів в 3 рази частіше за тих, хто подібними таблетками не користувався.

Також прийом снодійного збільшував ризик утворення злоякісних пухлин у роті, в носі і в горлі. Ризик підвищували бензодіазепіни та Z-гіпнотики. До них належать такі препарати, як Ксанакс, Валіум і Темазепам. Однак називати ці таблетки канцерогенами поки що рано.