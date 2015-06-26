Куріння збільшує ризик раку грудей у молодих жінок у 3 рази

У дослідженні, проведеному в Університеті Тохоку, взяли участь 848 пацієнток, які проходили лікування в госпіталях Японії. Дослідники стежили за учасницями протягом 23 років. Жінки відповіли на питання про куріння. Наприклад, учасниці розповіли, чи курили вони і чи зазнавали впливу пасивного куріння, пише meddaily.ru з посиланням на "RuNews24".

Фахівці з'ясували: в учасниць, які курили більше 20 років, ризик передчасної смерті виявився в 3 рази вищий, ніж у тих, хто не курив. Курці часто вмирали, не доживши до менопаузи. Крім того, такі жінки в 3-4 рази частіше помирали від раку грудей.

До речі, нещодавнє дослідження вчених з Ракового центру Вільмонт показало, що пасивне куріння робить жінок безплідними. Воно на 68% підвищує ризик проблем з фертильністю, а також збільшує ризик викидня. У дослідженні взяли участь 4800 жінок, які самі не курили. Виявилося, 4 з кожних 5 жінок протягом життя зазнавали впливу тютюнового диму.