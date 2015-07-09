Науковці приєднуються до тютюнових компаній у боротьбі з раком

Для дослідження і розробки менш шкідливих нікотинових продуктів глобальні гіганти тютюнової промисловості та виробники електронних сигарет переманюють вчених з фармацевтичних компаній, повідомляє REUTERS.

Так, компанія Philip Morris International найняла більше 400 учених і технічних співробітників у свій науково-дослідний центр у Невшателі (Швейцарія), серед яких: токсикологи, хіміки, біологи, фахівці з біологічної статистики тощо.

Інша відома компанія Altria Group і такі виробники електронних сигарет, як NJOY, найняли десятки наукових і медичних експертів для розробки пристроїв з отримання нікотину зі зниженим ризиком, та отримання висновків від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Вчені стверджують, що вони намагаються поліпшити здоров'я населення.

"Ми спостерігали за ліками, які роблять людей дуже хворими і, можливо, продовжують їх життя всього на 12-14 тижнів", - говорить Жизель Бейкер (Gizelle Baker), фахівець з біологічної статистики в Philip Morris International, який раніше працював над розробкою ліків від раку в Poniard Pharmaceuticals. - "Якщо буде продукт, який запобігає раку на ранніх стадіях, можна мати набагато більший вплив на здоров'я населення".

За висновком Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), продукти, які доведуть статус зниженого ризику, можуть регулюватися законодавчо спрощено.

Мануель Пайч (Manuel Peitsch), професор біоінформатики в Університеті Базеля і колишній співробітник Novartis AG і GlaxoSmithKline Plc, допомагає аналізувати складові в парах, оцінювати їх вплив на клітини і моделювати ймовірність нових продуктів викликати хворобу.

Крім цього, проводяться клінічні випробування на людях, щоб оцінити зменшення шкідливого впливу на людину таких продуктів, і якщо так, чи відповідає це скорочення ризиків розвитку раку легенів, хвороб серця або хронічним обструктивним хворобам легень.

Altria найняла Джеймса Дилларда (James Dillard), який має вчений ступінь в галузі біомедичної інженерії з університету Тьюлейн і провів 13 років в FDA, в кінцевому підсумку він стає керівником групи по серцево-судинних і респіраторних пристроях. Philip Morris International найняла Брюса Кларка (Bruce Clark) у якості віце-президента з регуляторних і наукових питань, на посаду, яку він раніше займав в компанії-виробнику ліків Apotex Inc.