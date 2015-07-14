Кава і чай захищають від розвитку раку мозку

Дані напої, на думку європейських вчених, здатні захистити від розвитку раку мозку, передає meddaily.ru з посиланням на "Comandir". Про протираковий ефект чаю і кави свідчать результати дослідження даних масштабного опитування європейців у рамках Європейського проспективного вивчення ракових захворювань і харчування.

Експерти з'ясувати, як впливає часте вживання кави і чаю на розвиток пухлини мозку. Дослідження показало: якщо людина споживала напої протягом життя, вона, тим самим, обмежувала себе в розвитку злоякісних пухлин. Дослідження європейських учених довело, що результативною профілактикою ракових процесів у мозку є вживання кави і чаю.

Чай і кава – один з найбільш оптимальних профілактичних методів, адже ці напої доступні багатьом, до того ж, їх любить переважна більшість людей. В цілому у любителів чаю та кави був виявлений позитивний ефект стосовно таких видів пухлин мозку, як менінгіома та гліома. Напої знижували на 35% ризик їх появи. До речі, інша група вчених встановила, що дані напої зменшують ризик появи гліобластоми – одного з найбільш важких видів раку мозку.