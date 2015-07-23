25 липня в Києві можна пройти безкоштовне обстеження в міському онкоцентрі

У суботу, 25 липня, з 9.00 до 13.00 в поліклініці Київського міського клінічного онкологічного центру в рамках проекту «Крок до життя. Перевір себе» лікарі-онкологи проведуть безкоштовні профілактичні огляди і обстеження громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, кияни і гості міста зможуть безкоштовно та оперативно отримати професійні консультації лікарів-онкологів, мамологів, онкогінекологів, онкодерматологів, урологів та ендокринологів.

Адреса онкоцентру: вул. Верховинна, 69.