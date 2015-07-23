25 липня в Києві можна пройти безкоштовне обстеження в міському онкоцентрі
16:34, 23 липня 2015Рак виліковний
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Кияни та гості міста зможуть безкоштовно та оперативно отримати професійні консультації лікарів-онкологів, мамологів, онкогінекологів, онкодерматологів, урологів та ендокринологів.
В рамках проекту «Крок до життя. Перевір себе» лікарі-онкологи проведуть безкоштовні профілактичні огляди і обстеження громадян / Фото: УНІАН
У суботу, 25 липня, з 9.00 до 13.00 в поліклініці Київського міського клінічного онкологічного центру в рамках проекту «Крок до життя. Перевір себе» лікарі-онкологи проведуть безкоштовні профілактичні огляди і обстеження громадян.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, кияни і гості міста зможуть безкоштовно та оперативно отримати професійні консультації лікарів-онкологів, мамологів, онкогінекологів, онкодерматологів, урологів та ендокринологів.
Адреса онкоцентру: вул. Верховинна, 69.
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