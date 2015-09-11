Американські вчені розробили губки-відловлювачі для ракових клітин

Американські вчені з Мічиганського університету (University of Michigan) розробили крихітні імплантати у вигляді губок, які ловлять ракові клітини, що циркулюють в організмі.

Циркулюючі клітини відокремлюються від основної пухлини і можуть збиратися в інших місцях організму, даючи метастази. Тому онкозахворювання, яке почалося в одному органі, може навіть після успішного лікування вразити інші, пише Медпортал.

Метод роботи імплантатів наступний: в силу природної реакції на чужорідне тіло на поверхні «губки» збираються клітини імунної системи. Вони, в свою чергу, залучають циркулюючі пухлинні клітини, які схильні збиратися саме в місцях скупчення лімфоцитів. Така ланцюгова реакція дозволяє відстежити процеси метастазування, які найчастіше призводять до смерті ракових хворих.

Імплантати круглої форми діаметром близько 5 мм зроблені з біоматеріалу, схваленого для використання в медичних приладах. Поки що вони протестовані на мишах з раком молочної залози. Губки вшивалися їм або в шар підшкірного жиру на животі, або безпосередньо під шкіру. В експерименті з позначеними клітинами пухлини було показано, що імплантати «вбирали» ракові клітини, які починали циркулювати в організмі. Більше того, виявилося, що у мишей з імплантатами в цілому менше поширилося по організму пухлинних клітин.

Вчені планують в майбутньому провести клінічні випробування. Імплантати можуть стати важливим засобом боротьби з метастазами у людей. Поки ж дослідники зосередяться на тому, щоб оцінити, чи імплантати змінюють загальний результат перебігу раку у мишей.