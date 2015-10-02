Шпинат знижує ризик раку грудей на 40%

Рак грудей - одне з найпоширеніших захворювань у світі. І лікарі радять робити все можливе для запобігання розвитку раку. Наприклад, існують продукти, що знижують ризик цього захворювання, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Наприклад, шпинат, як було встановлено, знижує ризик раку грудей на 40%. Секрет у каротиноїдах, які видаляють нестабільні молекули - вільні радикали. А вільні радикали викликають пошкодження ДНК і рак.

Читайте такожЛистя гібіскуса вбиває ракові клітиниБрокколі - один з найбільш потужних протиракових продуктів завдяки вмісту сульфорафану. Дослідження показали, що ця сполука скорочувала кількість ракових стовбурових клітин у мишей. А гриби пов'язані зі зниженим ризиком раку у жінок, у яких ще не настала менопауза. У грибах є антиоксиданти начебто L-ерготіонеїну, які можуть забезпечувати захист від раку.

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Останнім у списку стоїть гранат. Він особливо ефективний проти естроген-залежних типів раку грудей. У зернятах граната вчені знайшли елагову кислоту, потужний антиоксидант. Вона інгібує роботу ферменту, що грає важливу роль в розвитку раку молочної залози.