У Києві стартувала акція щодо профілактики раку молочної залози

15:53, 12 жовтня 2015
Рак виліковний
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«Рожевий патруль» «чергуватиме» у 5  містах України, але  в усіх обласних онкодиспансерах пройдуть дні відкритих дверей, в регіонах працюватиме виїзний мамограф.

Поліцейські роздали на вулицях Києва тисячі рожевих троянд, щоб нагадати жінкам, що вони повинні раз на рік обов'язково проходити обстеження у мамолога / Фото: onco.com.ua

У Києві стартував проект «Рожевий патруль» -  поліцейські  роздали на вулицях Києва тисячі  рожевих троянд, щоб нагадати жінкам, що вони повинні раз на рік обов'язково проходити обстеження у мамолога.  

- Ми дуже хочемо, щоб всі зрозуміли – сьогодні рак  грудей належить до виліковних хвороб, - зауважив завідувач хірургічного відідлення Київського міського клінічного онкоцентру Микола Анікусько.-  Люди помирають навіть від пневмонії, якщо вона у запущеній формі, так само і   з раком грудної залози. Якщо хворобу виявити на ранній стадії,   немає потреби  в радикальній інвалідизуючій операції і жінка  після нетривалого і невартісного лікування повертається на роботу  і в родину. Щороку в Україні через рак молочної залози помирає 7 з половиною тисяч жінок, кожної години  через цю хворобу з життя іде одна жінка. 

Також медики констатують, що через  ситуацію в країні протягом останнього року відвідуваність мамологів, особливо в східних регіонах, різко знизилася, а це означає, що  з часом  слід очікувати спалаху «пізніх» діагнозів. Тому активісти закликають кожного долучитися до інформаційного проекту, як мінімум, спитати у своїх мам і дружин -  коли вони востаннє були у мамолога.

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