У Києві стартувала акція щодо профілактики раку молочної залози

У Києві стартував проект «Рожевий патруль» - поліцейські роздали на вулицях Києва тисячі рожевих троянд, щоб нагадати жінкам, що вони повинні раз на рік обов'язково проходити обстеження у мамолога.

- Ми дуже хочемо, щоб всі зрозуміли – сьогодні рак грудей належить до виліковних хвороб, - зауважив завідувач хірургічного відідлення Київського міського клінічного онкоцентру Микола Анікусько.- Люди помирають навіть від пневмонії, якщо вона у запущеній формі, так само і з раком грудної залози. Якщо хворобу виявити на ранній стадії, немає потреби в радикальній інвалідизуючій операції і жінка після нетривалого і невартісного лікування повертається на роботу і в родину. Щороку в Україні через рак молочної залози помирає 7 з половиною тисяч жінок, кожної години через цю хворобу з життя іде одна жінка.

Також медики констатують, що через ситуацію в країні протягом останнього року відвідуваність мамологів, особливо в східних регіонах, різко знизилася, а це означає, що з часом слід очікувати спалаху «пізніх» діагнозів. Тому активісти закликають кожного долучитися до інформаційного проекту, як мінімум, спитати у своїх мам і дружин - коли вони востаннє були у мамолога.