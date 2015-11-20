Канадські вчені створили біогель, який пригнічує ріст ракової пухлини

Канадські фахівці з Дослідницького лікарняного центру при Університеті Монреаля (University of Montreal Hospital Research Centre) створили біогель, ін'єкції якого безпосередньо в злоякісне новоутворення пригнічують пухлинний ріст, повідомляє Медпортал.

Новинка поки що протестована тільки на культурах клітин, однак, якщо випробування за участю лабораторних тварин та онкологічних хворих пройдуть успішно, подібна терапія зможе зробити лікування раку більш ефективним, вважає Режан Лапонте (Réjean Lapointe). Автори вважають, що новий гель можна буде використовувати спільно з курсом імунотерапії – його запровадження дозволить уникнути множинних повторних ін'єкцій Т-клітин. Т-лімфоцити, що містяться в гелі, можуть рости і ділитися в ньому протягом 2-3 тижнів, після чого виходити з нього і знищувати пухлинні клітини.

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Вчені протестували ефективність терапії з використанням біогелю на культурах пухлинних клітин, включаючи меланому та рак нирки. Найближчим часом вони планують перейти до експериментів на тваринах.