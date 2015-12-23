Вчені розробили математичну формулу для підбору лікування при раку

Група математиків з Вищої школи економіки під керівництвом Сергія Кузнєцова розробила модель, що дозволяє аналізувати персональні дані маленьких пацієнтів, хворих лімфобластним лейкозом, і підбирати найбільш ефективне для них лікування, повідомляє Медпортал.

Розробка моделі велася з 2011 року в рамках співпраці ВШЕ з Федерального науково-клінічного центру дитячої гематології, онкології та імунології (ФНКЦ) ім. Дмитра Рогачова.

Автори вивчили дані про 1773 дітей з гострим лімфобластним лейкозом. Враховувалася стать, вік пацієнтів на момент постановки діагнозу, стан їх печінки, селезінки та інших органів. Крім того, вивчалася реакція організму на проведене лікування – різні хіміотерапевтичні схеми. Все це дозволило розробити математичну модель, за допомогою яких можна було врахувати вплив різних факторів і підібрати найбільш ефективне лікування.

Читайте такожВчені: рак - не випадковість, а результат шкідливих звичокОцінити якість створеної математичної моделі дозволить проведення клінічних досліджень, пояснюють автори. Вони також підкреслюють, що така модель може використовуватися не тільки в онкогематології, але і в інших галузях медицини.