Японські вчені розробляють сенсор для діагностики раку по диханню

Японські вчені розробляють сенсор, який допоможе діагностувати рак по диханню людини. Дослідження ведуться фахівцями з Університету Осаки (Osaka University) і Національного інституту матеріалознавства (The National Institute for Materials Science) під керівництвом Масао Мияшиті (Masao Miyashita), повідомляє Медпортал.

Основою сенсора стане крихітний чіп, здатний визначати, які саме сполуки присутні у видихуваному пацієнтом повітрі, і ставити пацієнту можливий діагноз. Сенсор можна буде підключити до смартфона, що дозволить самостійно отримати результати такого аналізу і при необхідності переслати їх лікарю.

Читайте такожВчені розробили математичну формулу для підбору лікування при ракуПрототип нового сенсора вже створено, але на його доопрацювання піде ще кілька років. Сенсор повинен бути компактним, недорогим і простим у використанні, а також важливо скласти базу даних, в якій буде міститися інформація про зв'язок тих чи інших видихуваних сполук з різними онкологічними захворюваннями. Чим повнішою буде така база даних, тим більш точним виявиться поставлений пристроєм діагноз. Дослідники вважають, що в клінічній практиці сенсор почне використовуватися не раніше 2022 року.