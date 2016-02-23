Полин довів свою ефективність у боротьбі з раковими клітинами

Полин, з яким усі намагаються боротися в сезон цвітіння, виявився дуже корисним. На думку вчених, ця рослина довела свою ефективність в боротьбі з раковими клітинами, причому впоратися з онкологією полин однорічний може в дуже короткі терміни.

В ході недавніх експериментів з вивчення корисних властивостей полину каліфорнійські вчені зробили сенсаційне відкриття, повідомляє scienceblog.ru. У ході своїх досліджень вченим вдалося встановити, що полин, а саме артемизин, який міститься в ньому, здатний всього за 16 годин повністю вбити ракові клітини в організмі.

Читайте такожЛистя гібіскуса вбиває ракові клітиниЗокрема, в проведених експериментах вивчали дію цієї речовини на рак легенів. При правильному і регулярному використанні полину можна аж на 28% уповільнити ріст і ділення ракових клітин. А якщо артемизин змішати з залізом і вводити цю суміш в організм, то вона здатна повністю позбавити людину від раку. Після більш докладного вивчення артемізіну вчені виявили, що ця речовина здатна контролювати і сповільнювати ріст ракових клітин до такої міри, що через годину вони повністю перестають функціонувати.

Зазначимо, що артемизин на сьогодні використовують для створення ефективних ліків проти малярії, але до недавнього часу властивості цієї речовини ще не до кінця вивчені. Вчені вважають, що артемизин впливає на складні біологічно процеси і сприяє відновленню клітинних мембран, пошкоджених вільними радикалами.