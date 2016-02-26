Овочі, що містять бета-каротин, запобігають раку

Морква при регулярному споживанні може знизити ризик певного типу раку грудей до 60%, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Суть в бета-каротині, що дає характерний колір овочеві або фруктові. Ця сполука є в шпинаті, червоному перці і манго. Всі вони теж корисні.

Читайте такожВживання оливкової олії допомагає запобігти раку молочної залозиДаний висновок фахівці зробили після дослідження 1500 жінок з раком і ще 1500 здорових жінок. Учених цікавив раціон жінок і їх показники крові (замірявся рівень бета-каротину, вітаміну С, лікопіну та інших рослинних сполук). Виявилося, жінки, які активно споживали продукти, багаті бета-каротином, на 40-60% рідше стикалися з естроген-негативним раком грудей. А ось з естроген-позитивним раком бета-каротин не спрацював.

Читайте такожВелика кількість овочів в раціоні - ефективна профілактика раку грудейОднак фахівці відмовляють від прийому добавок з бета-каротином. Справа в тому, що в БАДах нерідко містяться досить великі дози сполуки. А її надлишок раніше пов'язували з розвитком раку легенів у окремих людей. Як саме бета-каротин виробляв протираковий ефект, вчені не знають. Можливо, здорове харчування (включаючи моркву в раціоні) допомагає підтримати нормальну вагу, що, в принципі, знижує ризик раку.