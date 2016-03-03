Хронічний стрес прискорює поширення раку

Це відкриття може змінити спосіб лікування ракових хворих, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Age. Отже, співробітники Монаського університету змогли на прикладі мишей довести, що хронічний стрес викликає ряд фізіологічних змін. Ці зміни змушують ракові клітини рухатися швидше і поширюватися в інші частини тіла.

Адреналін відіграє тут ключову роль. Сполука збільшує розмір та кількість лімфатичних судин навколо пухлини. Паралельно зростає струм рідини по цих судинах. Таким чином, лімфатичні судини стають розповсюджувачем ракових клітин. Вплив на лімфатичну систему відбувається через активацію симпатичної нервової системи, кажуть фахівці.

Читайте такожПолин довів свою ефективність в боротьбі з раковими клітинамиУ вчених є дані кількох пацієнтів, які приймають ліки для лікування тривожності і високого кров'яного тиску (бета-блокатори, які блокують дію адреналіну). Виявилося, у цих людей рідше діагностували вторинний розвиток раку, тобто рак рідше поширювався по тілу. Також зараз у Раковому центрі Пітера Маккаллума проходить експеримент. Дослідники тестують ліки, які блокують адреналін, на пацієнтах з раком грудей.