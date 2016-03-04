Британські вчені заявляють, що знайшли спосіб ефективно боротися з раковими пухлинами

Британські вчені стверджують, що знайшли спосіб змусити імунну систему людини ефективно боротися з раковими пухлинами.

Як передає російська служба ВВС, хоча нова терапія ще не була випробувана клінічно, і метод лікування на практиці може виявитися дуже дорогим, дослідники називають відкриття одним з найбільш перспективних в галузі боротьби з раком за останній час.

Наголошується, що суть нової терапії - у дослідженні кожної індивідуальної пухлини та ідентифікації тих її частин, на які можна "націлити" імунну систему організму.

Спроби це зробити робилися і раніше, проте досі вченим не вдавалося ідентифікувати різноманітні генетичні структури раку, "слабкі" ділянки. Зараз вони, можливо, знайдені.

Як кажуть лікарі, нова терапія доводить ідею індивідуального лікування до досконалості.

"Для кожного пацієнта по суті буде розроблятися унікальний метод лікування", - заявив професор Чарльз Суонтон з інституту раку Університетського коледжу.