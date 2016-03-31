Онкологи запропонували новий метод лікування передраку шийки матки

Фахівці з онкологічного центру Медичного університету Відня та Віденського клінічного госпіталю запропонували новий метод лікування перераку шийки матки з використанням трихлороцтової кислоти, пишеь Ремедіум.

На сьогоднішній день 85-процентний розчин трихлороцтової кислоти широко використовується для пілінгу шкіри в косметологічних і медичних цілях. За словами вчених, хімічний пілінг може стати альтернативою конізації шийки матки – травматичної процедури, що застосовується для видалення зміненого епітеліального шару слизової шийки матки.

Читайте такожСпинний мозок успішно відновили за допомогою стовбурових клітин

Результати проведеного дослідження показали, що обробка ураженої ділянки трихлороцтовою кислотою в 82% випадків призводить до стійкої ремісії. При цьому процедура не викликає серйозного дискомфорту під час проведення. Серед побічних ефектів - виділення з піхви протягом 2 тижнів після обробки кислотою.

Австрійські вчені відзначають перспективність даного методу, вказуючи при цьому на необхідність проведення масштабних досліджень для отримання більш точних даних про ефективність і безпеку процедури.