У людей, що перенесли вітрянку, рідше розвиваються пухлини мозку

17:14, 31 березня 2016
Рак виліковний
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Виявилося, що ризик розвитку гліом " у тих, хто перехворів на вітрянку, був знижений на 21%.

Связь между ветрянкой и снижением вероятности развития опухолей мозга неслучайна, однако механизм ее возникновения еще предстоит изучить / Фото: rus-img2.com

Група вчених з Байлоровського медичного коледжу (Baylor College of Medicine) з'ясувала, що люди, які перехворіли вітрянкою, рідше стикаються з раком мозку. Автори на чолі з Мелісою Бонді (Melissa Bondy) вивчили дані про більш як 8000 осіб – вони проаналізували взаємозв'язок між захворюваністю на вітряну віспу та ймовірністю виникнення пухлин мозку, повідомляє Медпортал.

Виявилося, що ризик розвитку гліом у тих, хто перехворів на вітрянку, був знижений на 21%. Рідше у пацієнтів, які перенесли вітряну віспу, розвивалися низькодиференційовані гліоми.

Читайте такожОральні контрацептиви збільшують ризик інсульту у жінок із зайвою вагоюДослідники зазначають, що раніше подібні результати були отримані в менш масштабних дослідженнях – новий аналіз тільки підтвердив їх. Зв'язок між вітрянкою і зниженням ймовірності розвитку пухлин мозку невипадковий, проте механізм його виникнення ще належить вивчити. Крім того, вчені планують з'ясувати, чи допоможе вакцинація від вітрянки захистити від раку мозку.

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