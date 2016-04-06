Харчовий пластик здатний привести до розвитку раку грудей

Досить поширена сполука з пластику може вплинути на грудну залозу ще на стадії її внутрішньоутробного розвитку. А це створить схильність до раку грудей, попереджають вчені. Мова йде про бісфенол-А (BPA), який вже відомий як елемент, що сильно впливає на ендокринну систему. Він легко потрапляє в їжу з пластикової тари і пляшок для води.

Читайте такожВелика кількість овочів в раціоні - ефективна профілактика раку грудейБільш того, він здатен перетинати плаценту, передає Університет Тафтса. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Zee News, було доведено: BPA безпосередньо впливав на молочні залози ембріонів мишенят. І для цього не потрібні кінські дози хімічної сполуки.

Читайте такожВживання оливкової олії допомагає запобігти раку молочної залозиЩоб підтвердити свої висновки, вчені забрали у 14-денних ембріонів мишенят зразки молочної залози. Потім вони вирощували тканини в лабораторних умовах протягом п'яти днів. Це дозволило зрозуміти, що станеться з тканинами в перспективі. Виявилося, BPA провокував зростання молочної залози. А подібні зміни не проходять безслідно.