Вчені назвали аспірин порятунком від раку

Дослідники з Кардіфського університету опублікували огляд, в якому стверджують, що прийом низьких доз аспірину під час звичайної протиракової терапії підвищує шанси на виживання у хворих на 20 відсотків і допомагає не допустити утворення метастаз. Стаття опублікована в журналі PLOS ONE, повідомляє Lenta.ru. Прес-реліз доступний на сайті EurekAlert!

За словами вчених, з'являється все більше свідчень того, що досить низькі дози аспірину мають помітний позитивний ефект у зниженні зростання деяких видів раку. Однак, які біохімічні механізми визначають його роль, залишається невідомим. Щоб з'ясувати це, автори статті провели ретельний аналіз наявної на даний момент наукової літератури.

Вчені вивчили результати приблизно п'ятдесяти досліджень колоректального раку, раку молочної залози і простати. З'ясувалося, що в поєднанні з іншими видами терапії, прийом аспірину сприяв зниженню смертності приблизно на 15-20 відсотків, а також зменшення розповсюдження злоякісних утворень. Інші типи раку також виявилися уразливими для препарату, проте мале число пацієнтів не дозволило авторам упевнено це стверджувати.

Читайте такожАспірин захищає нейрони мозку від хвороби Альцгеймера - вчені Огляд підкреслює необхідність подальших рандомізованих досліджень, щоб підтвердити роль аспірину в ракової терапії та визначити механізми його дії.

Читайте такожАспірин здатний запобігти розвитку раку молочної залозиРандомізоване дослідження — це експеримент, при якому всі учасники розподіляються на дві групи, в одній з яких проводиться досліджуване втручання, а в іншій випробовувані отримують плацебо.