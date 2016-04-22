Препарати для лікування онкозахворювань надійшли на склад ДП "Укрмедпостач"

16:59, 22 квітня 2016
Рак виліковний
329

Сьогодні на складі «Укрмедпостач» вже є чотири препарати для лікування онкохворих дітей на суму понад 622 тис. доларів та сім препаратів для лікування дорослих на більше ніж 2 млн доларів.

Препарати для лікування онкозахворювань надійшли на склад ДП

Препарати для лікування онкологічних захворювань надійшли на склад ДП «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, свідками перших поставок цих ліків стали прем`єр-міністр Володимир Гройсман, заступник міністра охорони здоров`я Ігор Перегінець, заступник посла Сполученого Королівства Великої Британії в Україні Хелен Фейзі та старший консультант з питань закупівель Crown Agents Крістін Джексон.

За словами Перегінця, сьогодні на складі «Укрмедпостач» вже є чотири препарати для лікування онкохворих дітей на суму понад 622 тис. доларів та сім препаратів для лікування дорослих на більше ніж 2 млн доларів.

Читайте такожГройсман запевняє, що проблему поставок онкопрепаратів стабілізовано«Середня економія бюджетних коштів по вже доставлених препаратах становить 31,5% по відношенню до цін закупівель МОЗ 2014 року та 46,5% до цін 2013 року у доларовому еквіваленті», - сказав заступник міністра.

Він повідомив, що вже наступного тижня ліки будуть доставлені до лікарень в регіони.

Гройсман під час виступу зазначив, що закупівлі через міжнародні організації проходять прозоро, без корупційних ризиків.

Гройсман, ліки, онкохворих / Фото: УНІАН

«Система, яка була запроваджена Міністерством охорони здоров'я, завдяки закупівлі ліків через міжнародні організації забезпечила економію бюджетних коштів від 10 до 90% на закупівельних цінах. Потрібно кілька місяців, аби поставити необхідні препарати в регіони. За інформацією з областей, певний запас ліків там є, МОЗ забезпечить перерозподіл за критичною нестачею, а отже, ситуацію вдасться стабілізувати», - запевнив прем’єр.

«Перші результати співпраці України та відомої британської компанії Crown Agents несуть полегшення для багатьох хворих в Україні. Нова система закупівель зробить ліки більш доступними для всіх українських пацієнтів, адже використовуючи прозорі механізми, компанія значно заощадить кошти, що дасть змогу пролікувати більшу кількість людей», - заявила заступник посла Сполученого Королівства Великої Британії в Україні Хелен Фейзі.

Вона висловила переконання, що уряд Великобританії й надалі працюватиме з урядом України в питанні міжнародних закупівель.

Довідка. МОЗ України та британське закупівельне агентство Crown Agents 6 листопада 2015 року підписали договір на закупівлю ліків та медичних препаратів на суму понад 750 млн грн.

Угода передбачає закупівлю онкологічних та онкогематологічних препаратів, а також хіміопрепаратів, радіологічних препаратів та препаратів супроводу онкологічних хворих через Crown Agents. Crown Agents – одну з трьох міжнародних організацій, визначених Постановою Кабміну для закупівлі ліків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter