Препарати для лікування онкозахворювань надійшли на склад ДП "Укрмедпостач"

Препарати для лікування онкологічних захворювань надійшли на склад ДП «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, свідками перших поставок цих ліків стали прем`єр-міністр Володимир Гройсман, заступник міністра охорони здоров`я Ігор Перегінець, заступник посла Сполученого Королівства Великої Британії в Україні Хелен Фейзі та старший консультант з питань закупівель Crown Agents Крістін Джексон.

За словами Перегінця, сьогодні на складі «Укрмедпостач» вже є чотири препарати для лікування онкохворих дітей на суму понад 622 тис. доларів та сім препаратів для лікування дорослих на більше ніж 2 млн доларів.

Читайте такожГройсман запевняє, що проблему поставок онкопрепаратів стабілізовано«Середня економія бюджетних коштів по вже доставлених препаратах становить 31,5% по відношенню до цін закупівель МОЗ 2014 року та 46,5% до цін 2013 року у доларовому еквіваленті», - сказав заступник міністра.

Він повідомив, що вже наступного тижня ліки будуть доставлені до лікарень в регіони.

Гройсман під час виступу зазначив, що закупівлі через міжнародні організації проходять прозоро, без корупційних ризиків.

«Система, яка була запроваджена Міністерством охорони здоров'я, завдяки закупівлі ліків через міжнародні організації забезпечила економію бюджетних коштів від 10 до 90% на закупівельних цінах. Потрібно кілька місяців, аби поставити необхідні препарати в регіони. За інформацією з областей, певний запас ліків там є, МОЗ забезпечить перерозподіл за критичною нестачею, а отже, ситуацію вдасться стабілізувати», - запевнив прем’єр.

«Перші результати співпраці України та відомої британської компанії Crown Agents несуть полегшення для багатьох хворих в Україні. Нова система закупівель зробить ліки більш доступними для всіх українських пацієнтів, адже використовуючи прозорі механізми, компанія значно заощадить кошти, що дасть змогу пролікувати більшу кількість людей», - заявила заступник посла Сполученого Королівства Великої Британії в Україні Хелен Фейзі.

Вона висловила переконання, що уряд Великобританії й надалі працюватиме з урядом України в питанні міжнародних закупівель.

Довідка. МОЗ України та британське закупівельне агентство Crown Agents 6 листопада 2015 року підписали договір на закупівлю ліків та медичних препаратів на суму понад 750 млн грн.

Угода передбачає закупівлю онкологічних та онкогематологічних препаратів, а також хіміопрепаратів, радіологічних препаратів та препаратів супроводу онкологічних хворих через Crown Agents. Crown Agents – одну з трьох міжнародних організацій, визначених Постановою Кабміну для закупівлі ліків.