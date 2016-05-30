В Україні зростають показники захворюваності на меланому шкіри - онколог

В Україні зростають показники захворюваності на меланому шкіри.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила хірург-онколог, старший науковий співробітник відділення пухлин та м'яких тканин Національного інституту раку Марія Кукушкіна.

"Захворюваність на меланому шкіри зростає в Україні. Втім, це - світова тенденція. Зростають показники захворюваності і у Європі, США, Австралії, Новій Зеландії. Але у нас спостерігається дуже позитивна тенденція, коли пацієнти почали звертатися з ранніми та нульовими стадіями меланоми шкіри. Це заслуга того, що усе більше людей звертають увагу на найменші зміни у родимках і йдуть до лікарів", - зазначила лікар.

Вона закликала не боятися і за перших ознак переродження родимки обов’язково звертатися до лікарів.

"Навіть, якщо і виявиться, що це меланома, то ефективність лікування буде напряму залежати від того, на якій стадії встановлено діагноз. Що раніше ви звернетеся до лікаря, то більше шансів подолати це захворювання", - наголосила лікар.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольги Богомолець, смертність через меланому в Україні знизилася на 15%.

"Завдяки Дню меланоми, який в Україні відбувається з 2009 року, завдяки інформуванню людей, нам вдалося зменшити смертність від меланоми на 15%. Нашу ініціативу підтримали понад тисячу лікарів, які у День меланоми провели скринінгові огляди щодо раку шкіри. До цієї ініціативи приєдналися і приватні клініки. Цього року була оглянута 95341 людина, серед них виявлено 222 випадок меланоми, 647 випадків раку шкіри. Лідером оглядів стала Харківська область - у 117 установах було оглянуто понад 32 тисячі, друге місце у Львівської області - понад 9 тисяч, на третьому місці - Одеська область", - сказала Богомолець.

Богомолець підкреслила, що меланома та рак шкіри не є смертельним діагнозом, якщо ці патології виявлено на ранній стадії.

"Зараз все більше людей звертаються до лікарів на ранній стадії розвитку раку. Зараз літо - найбільш небезпечний час. Головним фактором ризику, який впливає на небезпеку є сонячне опромінення. Важливо також знати перші ознаки переродження родимок та раку шкіри. Якщо родимка є асиметричною, має нерівні краї, змінює окрас, збільшується у розмірах, наявні такі симптоми як кровоточивість та свербіж, це може свідчити про злоякісність утворення. Тому людині з такими симптомами необхідно негайно звернутися до лікаря", - сказала Богомолець.

Читайте такожЗа ранньої діагностики 95% хворих з меланомою виліковуються - медики Як повідомляв УНІАН, 22 квітня 2016 року, у рамках відзначення Всеукраїнського дня діагностики меланоми, спеціалізовані медичні заклади, провели безплатний прийом громадян з метою виявлення меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри. Одна із цілей Всеукраїнського дня меланоми - нагадати суспільству перед початком літнього сезону про ризики та небезпеку для здоров'я внаслідок надмірного прийому сонячних ванн чи відвідувань соляріїв, а також надати інформацію про те, як можна самостійно виявити ризик утворення меланоми. Статистика свідчить, що злоякісні новоутворення шкіри на сьогодні є найбільш поширеним видом онкології в Україні. Загалом за 7 років (2009-2015 роки) проведення таких заходів в Україні було оглянуто 140608 осіб, серед яких було виявлено 546 випадків меланом.