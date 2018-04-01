Лікар-онколог Сергій Коровін: Звичайний сонячний опік може зумовити злоякісну пухлину

У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатої Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію матеріалів з провідними онкологами України.

Ще на початку ХХ століття засмага вважалася незаперечною ознакою низького походження. Але пройшло 50 років і кинута ненароком фраза Коко Шанель про те, що немає жахливішого за шкіру кольору аспірину, ввела маніакальну моду на засмагле тіло. Однак платити доводиться за це здоров`ям і навіть життям. Адже часто побічним ефектом засмаги є злоякісні пухлини шкіри, зокрема найагресивніша форма - меланома. Є форми раку шкіри, що розвиваються десятиліттями. Тож смажачись на пляжі в молодості, ризикуємо отримати в 50 років рак.

Єгипетське сонце забезпечить роботою онкологів на багато років

Злоякісні пухлини шкіри - така форма раку, яку заробляють протягом усього життя. Серед чинників, які ініціюють розвиток раку, на першому місці - сонячне опромінення.

Не останню роль тут грає і матеріальний добробут. "Сьогодні майже всі можуть дозволити собі поїхати на моря в теплі країни - до Криму або за кордон. І мало хто розуміє, що за свої ж гроші може заробити собі на старість онкологію. Адже звичайний сонячний опік кратно збільшує шанс отримати рак шкіри," - розповідає завідувач відділення пухлин шкіри та м`яких тканин Національного інституту раку Сергій Коровін.

На сьогодні доведено - сонячний опік шкіри перенесений у дитинстві кратно збільшує шанс розвитку в перебігу життя раку шкіри.

До онкологічної патології шкіри часто призводять також опіки - хімічні та термічні, а також різні хімічні речовини-канцерогени - сажа, бензин, асфальт, синтетичні олії, що мають у своєму складі хімічні реагенти.

Щоб уникнути раку відпочивайте в рідних широтах

Перше правило профілактики злоякісних пухлин шкіри - не зловживати сонцем і відпочивати в наших широтах. Це - найголовніше. Агресивна єгипетське сонце може забезпечити роботою лікарів-онкологів ще на багато-багато років. Чим більше наших співвітчизників буде смажитися під сонцем південних країн, зокрема Єгипту і Туреччини, тим більше у лікарів-онкологів буде пацієнтів.

"Чудовий досвід профілактики раку шкіри - у Скандинавських країнах. Там існують державні програми профілактики раку шкіри. Як приклад створена широка мережа аквапарків, що дає можливість купання у морській воді без сонячної навантаження у власній країні," - розповідає С. Коровін.

Рак шкіри - хвороба літніх людей

Злоякісні пухлини шкіри в Україні займають друге місце у структурі онкозахворювань.

"Рак шкіри - це хвороба літніх людей, 80 відсотків пацієнтів таких хворих - люди після 55 років," стверджує лікар.

За останні 30 років у нашій країні кількість хворих зі злоякісними пухлинами шкіри зросла втричі. Щорічно у нас виявляють 20 тисяч нових випадків злоякісних пухлин шкіри. С. Коровін вважає, що насправді, пацієнтів з таким діагнозом значно більше.

"Мені здається, що ця статистика - лише вершина айсберга. Адже у нас дуже багато неврахованих таких хворих, багато лікуються поза профільних клінік, у приватних медустановах. У Нідерландах з 16 мільйонами мешканців щорічно реєструється 22 тисячі випадків раку шкіри, в Німеччині (80 мільйонів) - 195 тисяч на рік, у щоп`ятого білошкірого громадянина США протягом життя виявляють злоякісну пухлину шкіри," - каже С. Коровін.

У нас широко поширена думка, що кожна людина не будучи медиком, може розпізнати у себе ознаки раку шкіри. Лікар Коровін з цим не згоден.

"Сама людина не може діагностувати у себе злоякісну пухлину шкіри. Це справа фахівця. Але населення має бути добре поінформоване про імовірні проблеми, а найголовніше фахівець повинен бути доступний," - наголошує С.Коровін.

Насторожити має будь-яка зміна утворень на шкірі протягом місяців або років. І відразу ж звертатися до лікаря - дерматолога або онколога.

Більше за всіх ризикують світлі люди

Особливо схильні до раку шкіри люди зі світлою шкірою, голубими очима, світлим або рудим кольором волосся, альбіноса. Щоб визначити наскільки небезпечний для вас ультрафіолет, потрібно знати свій фототип.

Існують 6 фототипів шкіри людини (за Фітцпатріком), які по-різному реагують на сонячне світло. Залежно від того, до якого фототипу людина належить, є ризик - більший або менший - захворіти на рак шкіри.

У людей, які належать до першого типу, надмірно біла шкіра, світле волосся, блакитні або зелені очі. Вони ніколи не загоряють, завжди обгорають (зазвичай). Їм можна бути на сонці незахищеними - 5-10 хвилин.

Другий тип - світла шкіра, русяве або каштанове волосся, зелені або карі очі. Іноді можуть засмагнути, але частіше обгорають. «Незахищене» перебування на сонці - 10-20 хвилин.

Третій тип - середня шкіра, каштанове волосся, карі очі. Часто засмагають, іноді обгорають, можна бути на відкритому сонці - 15-25 хвилин.

Четвертий - оливкова шкіра, темне волосся, темні очі. Завжди засмагають, ніколи не обгорають. «Незахищені» перебування - 20-30 хвилин. П`ятий - темно коричнева шкіра, чорне волосся, чорні очі. Ніколи не обгорають. Шостий - так званий чорний тип, типові негроїди - темна шкіра, чорне волосся, чорні очі. Ніколи не обгорають.

Марія Турчина