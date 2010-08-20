Піон усуває побічні ефекти хіміотерапії

Учені з Медичної школи при Йельскому університеті (США) пропонують використовувати піони для полегшення стану онкологічних хворих після хіміотерапії.

Виявляється, ця квітка може полегшити такі побічні ефекти лікування хіміопрепаратами, як нудота, блювота, діарея, шлункові спазми і втрата у вазі. Крім того, прийом піона у поєднанні з трьома іншими рослинами зменшує ріст злоякісної пухлини.

Хіміотерапія передбачає знищення ракових клітин, що швидко ростуть і діляться. Проте дії хімічних препаратів також піддаються здорові клітини, що швидко ростуть, в інших частинах тіла, що викликає неприємні побічні ефекти, які не завжди можна контролювати. Тепер вся надія медиків — на препарат під назвою PHY906, створений по формулі старокитайської медицини на основі чотирьох рослин (піона, солодки, екстракту фініка і екстракту шлемника).

Коли цей препарат давали мишам, яких лікували від раку кишечника, ракові пухлини у них скорочувалися швидше.

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