Йога допомагає відновитися після раку

Канадські дослідники на чолі з Емі Спід-Ендрюс вивчили, як заняття йогою допомагають у важкому процесі відновлення після видалення раку грудей.

Протягом 2 років вони збирали зведення про стан здоров`я прооперованих жінок до і після 12-тижневих курсів йоги Айенгара. Жінки заповнювали анкети, і описували симптоми, перебіг хвороби, а також те, як рак вплинув на якість їх життя. Дослідниками також були проаналізовані такі психологічні моменти як тривожність і депресія.

Отримані результати показали, що 94% жінок, що перенесли операцію по видаленню грудей, після занять йогою Айенгара відзначали поліпшення якості життя, 88% відчували себе краще, 87% стали щасливішими і 80% жінок відзначили, що менше втомлюються. Дослідники також відзначають зниження рівня тривожності і депресії.

likar.info