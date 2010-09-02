"Болотяна капуста" пригнічує рак грудей

Якщо щодня з`їдати порцію хрінниці водяної ("болотяної капусти"), можна убезпечити себе від раку. Такої думки дотримуються учені з Університету Саутгемптона (Великобританія), чия робота фінансується організацією Watercress Alliance.

Дослідження проводилося на чотирьох жінках, що перенесли рак молочної залози. В день тестування учасниці не їли нічого, окрім порції хрінниці (80 грамів). До і після поїдання зелені у випробовуваних брали кров на аналіз.

І ось підсумок: через шість годин після вживання листя в крові учасниць експерименту підвищувався рівень молекул, що згубно діють на ракові клітини. Крім того, у них знижувалася активність 4E-зв`язуючого білка, який сприяє виживанню ракових клітин. Крім того, лабораторні досліди продемонстрували, що екстракт з подрібненої хрінниці пригнічує ріст клітин ракової пухлини в молочній залозі і допомагає хворим уникнути рецидиву онкологічної недуги.

nazdor.ru